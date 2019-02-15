قيادي إسلامي بارز : قيادات كبيرة تتدخل للحيلولة دون تطبيق قانون النظام العام على ابنائها

كشف القيادي الاسلامي والمدير الاسبق للادارة العامة للثقافة والاعلام بولاية الخرطوم د. زهير عبد الرحمن، عن صدور توجيهات رئاسية لعقد مؤتمرات وورش عمل لمناقشة قانون النظام العام، وانتقد عزم الحكومة مراجعة القوانين الاسلامية، وقال في مداخلته (بدلاً من استعادة الأموال التي سرقت من البنوك يتم نقض الغزل الذي تم غزله بدماء الشهداء).

وكشف زهير عن عدم استجابته للانخراط في عضوية لجنة شكلتها الرئاسة لمراجعة قانون النظام العام بسبب ما وصفها بالضغوط، وتمسك بالقانون باعتبار انه ينظم الحياة، وأشار الى ان المسألة لا ترتبط فقط بالاسلاميين وإنما بالاخلاق (طبقاً لقوله).

وأقر زهير بضرورة مراجعة تلك القوانين بواسطة خبراء تربويين، وكشف عن تدخل قيادات وصفها بالكبيرة للحيلولة دون تطبيق قانون النظام العام على ابنائها على الرغم من القاء القبض عليهم متلبسين، وتابع (بعد ان يتم ضبطهم تأتي تلفونات ويقولوا رجعوهم، والعساكر بأنفسهم بشيلوا الحاجات ويرجعوها للشقة). اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع المشهد السوداني

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