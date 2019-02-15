مؤتمر عاصف وسري للحركة الإسلامية غداً

في أجواء من السرية والتكتم تعقد الحركة الإسلامية مؤتمر شوراها الأول في دورة انعقادها الجديدة غداً السبت، وذلك لاختيار نواب الأمين العام الجدد وأمناء الأمانات.

وأجرى الأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن الذي تم تجديد الثقة فيه في نوفمبر العام 2018 حسب صحيفة آخر لحظة، مشاورات على نطاق ضيق مع رئيس الهيئة القيادية العليا للحركة الإسلامية المشير عمر البشير، ورموز الحركة الإسلامية لاختيار المكتب التنفيذي.

ويتوقع أن تناقش الشورى تطورات الأوضاع بالبلاد وعدد من القضايا التي تهم الحركة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)