وزير الداخلية الجزائرى يدعو كوادر الأمن الوطنى لتأمين الانتخابات الرئاسية

دعا نور الدين بدوى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرى، كوادر المديرية العامة للأمن الوطنى إلى العمل من أجل تأمين الانتخابات الرئاسية المقررة فى أبريل المقبل.

وقال بدوى - خلال مراسم تنصيب عبد القادر قارة بوهدبة مديرا عاما جديدا للأمن الوطنى خلفا للعقيد مصطفى لهبيرى اليوم الخميس بالجزائر العاصمة - "أقول لكوادر الأمن الوطنى جميعا أن يكونوا كرجل واحد خلف قيادتكم الجديدة خاصة وأن بلادنا ستشهد أهم استحقاق انتخابى شهر أبريل المقبل، فعليكم أن تضعوا أمن الجزائر وتأمين مواعيدها الانتخابية نصب أعينكم".

وأضاف بدوى "أن ما وصلت إليه مؤسستنا الشرطية اليوم من احترافية وخبرة قل نظيرها فى العالم، بل أصبحت مرجعا يعول عليه فى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وباقى الآفات الاجتماعية، ليجعلنا فخورين بذلك وأن الجزائر ستبقى دائما قوية وآمنة محافظة على مكاسبها فى مجالات الأمن والاستقرار التى جاءت بعد التضحيات الجسام التى قدمتها بلادنا خلال العشرية السوداء من خيرة أبنائها فداء لرفع لواء استمرارية الدولة".

وأكد أنه تم التغلب على الإرهاب الهمجى وإخماد نار الفتنة وذلك بفضل جهود الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقال إن "المتمعن فى تاريخ هذا الجهاز العريق لا يسعه إلا أن يقف وقفة إجلال وإكبار أمام تضحيات أفراده بكل مستويات مسؤولياتهم، وتفانيهم فى خدمة الوطن والمواطن مع أقرانهم من مؤسسة الجيش.. فكلهم مجندون من أجل جزائر آمنة واضعين صوب أعينهم حمايتها من كل تهديد سواء أكان فى الداخل أو الخارج".

وأشاد بما أحرزته البلاد "من تقدم وازدهار فى كنف الأمن والسكينة والطمأنينة اللذين لا شيء يتحقق بدونها، لذلك فإننا نعول كثيرا على مؤسسة الأمن الوطنى تحت قيادتها الجديدة التى هى من أبنائها من أجل مواصلة الدرب والحفاظ على كل هذه المكتسبات وتعزيزها".