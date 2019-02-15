نشر موقع الفن موضوعاً بعنوان إعلامي يستخدم مكاتب زملائه لممارسة الجنس، وجاء فيه أن عصفورة "الفن" حطت رحالها في احدى الوسائل الإعلام، وأثناء تجولها بين الأقسام لاحظت وجود إعلامي مغمور يصل إلى عمله وهو منهك، ما جعلها تشك بالأمر، وتقرر إمضاء تلك الليلة في مراقبة هذا الموظف خلال دوامه.

قبل إنتهاء دوامه يتحول هذا الإعلامي "الجغل" الى كائن آخر، يتحرك بشكل مريب، قبل أن يرن هاتفه، ويتجه إلى مدخل المؤسسة ويستقبل ضيوفه الذين هم عبارة عن فتيات ليل، ويدخلهن الى مكاتب المؤسسة التي يعمل بها، ويستغل انقضاء دوام عدد من الموظفين ويختلي بصديقاته في مكاتبهم.

تلك الحالة تكررت في الآونة الأخيرة أكثر من مرة، وبدأ الموظفون يشعرون أن شيئاً يحصل ليلاً في مكاتبهم، فطلبوا مراجعة الكاميرات ليتبين بالعين المجردة ما يقوم به زميلهم، وأصبحت تلك الفيديوهات متداولة بين بعض الأشخاص، فهل سينفضح أمر الإعلامي؟ أم أن الإدارة ستتصرف سريعاً؟