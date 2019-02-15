قيادات الاحزاب المعارضة تقود موكب الرحيل بالخرطوم

من المزمع أن تتقدم قيادات بارزة في أحزاب المعارضة السودانية موكب (الرحيل) الخميس، الذي ينطلق من وسط الخرطوم، الى القصر الجمهوري لتسليم مذكرة تطالب بتنحي الرئيس، عمر البشير عن السلطة.
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين، والقوى المعارضة الموقعة على اعلان الحرية والتغيير، عن مواكب وتظاهرات مسائية واعتصامات خلال الاسبوع المقبل.
وأضاف التجمع في بيان، أن قيادات من المهنيين والمجتمع المدني وشيوخ طرق صوفية، سيشاركون في موكب الخميس الذي ينطلق بالتزامن في كل
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