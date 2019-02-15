6 منتجات يجب الابتعاد عنها في فصل الشتاء لحماية البشرة.. تعرف عليها

يتسبب فصل الشتاء، بجفاف البشرة وتضررها، وذلك نتيجة لانخفاض الرطوبة ودرجة الحرارة والنسيم البارد.

لذا لا بد من اتخاذات الإجراءات المناسبة لحماية البشرة، عبر القليل من استخدام بعض المنتجات، منها:

1- الصابون: غسل كامل الجسم بالصابون قد لا يكون الخطوة الأمثل في روتين الاستحمام خلال فصل الشتاء، لأنه يسبب جفاف الجلد.

2- التونر الذي يحتوي على الكحول: التونر يعد أحد أفضل منتجات العناية البشرة التي تستطيع التحكم في كمية الزيوت التي تفرزها البشرة والحفاظ على توازنها، غير أنّه يجب تفادي التونر الذي يحتوي نسبة كبيرة من الكحول.

3- أقنعة الطين: على ذوي البشرة الجافة تقليل وتيرة استخدام أقنعة الطين في الشتاء لأنها قد تزيد حدة الجفاف.

4- صابون الوجه: من الأفضل أن نتوقف عن تنظيف الوجه بالصابون يوميا خلال فصل الشتاء، لأن درجة الحموضة الموجودة في الصابون تكون عادة مرتفعة جدا وتسبب الجفاف، ويفضل في المقابل استعمال غسول الوجه الخفيف وزيوت تنظيف البشرة.

5- تقشير البشرة: استخدام منتجات التقشير خلال فصل الشتاء قد يتلف الطبقة الخارجية للبشرة، وبالتالي لا يجب الإفراط في استعمالها.

6- المنتجات ذات العطور القوية والزيوت الأساسية: هذه المنتجات قد تسبب بعض مشاكل البشرة عند انخفاض درجة الحرارة، وبالتالي لا بد من الحذر عند استخدامها.