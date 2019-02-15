وفاة شرطي متأثرًا بجراحه في احتجاجات بالخرطوم

أعلنت الشرطة السودانية، على صفحتها الرئيسية بــــــــ(الفيس بوك)، وفاة الشرطي نجم الدين محمد، متاثراً بجراح تعرض لها خلال احتجاجات بمنطقة الصحافة بالعاصمة الخرطوم.

وفضت قوات مكافحة الشغب، التابعة للشرطة اليوم (الخميس)، بالغاز المسيل للدموع، تظاهرات خرجت في عدد من احياء الخرطوم، تطالب برحيل الرئيس، عمر البشير عن السلطة.

وتشير احصائيات المعارضة السودانية، الى مقتل 50 و اصابة المئات بجراح مختلفة وسط المتظاهرين السلميين، في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد لما يقارب الشهرين.