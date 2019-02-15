(30) الف طن إنتاج مصنع سكر سنار

قفز انتاج مصنع سنار، أكبر المصانع في السودان، هذا الموسم، محققا أعلى انتاجية بلغت (30) الف طن.

وقال والي ولاية سنار، عبد الكريم موسى عبدالكريم، اليوم(الاربعاء) أن مصنع سكر، رافدا مهما للميزان التجاري، يدعم التوزان والاستقرار والعملية الاقتصادية.

وأكد إهتمام الحكومة بزيادة الانتاج بما يحقق الاستقرار الاقتصادي للبلاد، مشيدا بما تقدمه المسؤولية الاجتماعية للمصنع من الخدمات التنموية والخدمية والصحة والتعليم والمياه والطرق لمواطني الولاية.

ومن جانبه قال مدير مصنع سكر سنار، صلاح إدريس، إن الانتاج الكبير تحقق باستخدام الحزم التقنية في انتاج قصب السكر بالاضافة الى التحضير الجيد والمبكر للموسم.

وأشار الى التوسع الرأسي لزيادة الانتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من حاجة البلاد للاستهلاك المحلي والصادر.