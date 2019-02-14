دور الـ32: إشبيلية يهزم لاتسيو في الأولمبيكو بالدوري الأوروبي

عاد إشبيلية الإسباني، إلى الأندلس بفوز ثمين خارج الديار على حساب مضيفه لاتسيو، بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس، في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي لكرة القدم.
ويدين الفريق الأندلسي بالفضل لمهاجمه الفرنسي من أصول تونسية، وسام بن يدر، الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 22 من المباراة، ليصعق الفريق الإيطالي في عقر داره على ملعب الأوليمبيكو، في العاصمة روما.وبهذا الفوز يقترب الفريق الأندلسي من بلوغ دور الـ16، إذ يكفيه التعادل سلباً أو الفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب من أجل حسم بطاقة العبور، التي ستجمع الفريقين الأسبوع المقبل، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إشبيلية.
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