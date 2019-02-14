تعرف على موقف "واشنطن" من الاحتجاجات في السودان

في أول تعليق رسمي من الإدارة الأمريكية، حول الاحتجاجات في السودان، أدلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بتصريح ناري.
قال الوزير الأمريكي في مقابلة تلفزيونية مع قناة الحرة بثت اليوم (الأربعاء)، "نتمنى أن تسمع أصوات الشعب السوداني، وأن تحصل عملية انتقال في حال حصولها بقيادة الشعب".
وأدانت الولايات المتحدة الأمريكية، من ضمن دول(الترويكا) استخدام القوات الأمنية الرصاص الحي ضد المتظاهرين العزل.
وانتقدت القوى المعارضة في السودان، صمت المجتمع الدولي، إزاء الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في السودان.
ويشهد السودان احتجاجات واسعة، سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى ومئات المعتقلين.
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