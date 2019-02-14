علي الطريقة الأوربيبة.. هدف عالمي من "عبدالله السعيد" في الدوري المصري..(فيديو)

تمكن فريق بيراميدز المصري من تسجيل الهدف الرابع في شباك منافسه سموحة، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الممتاز.
وسجل عبد الله السعيد الهدف عن طريق تسديدة رائعة من منتصف الملعب، بعد أن شتت أبو جبل حارس مرمى سموحة من خارج منطقة الجزاء بعد قيامه بدور المدافع، ولكن تصل الكرة للسعيد ليسددها بقوة من مسافة بعيدة لتسكن الشباك في آخر دقيقة من المباراة.
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