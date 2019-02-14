الأهلي المصري يتخذ قرارًا هاما بشأن رمضان صبحي

يكثف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري من محاولاته مع رمضان صبحي لاعب فريق هيدرسيلفد الإنجليزي المعار للقلعة الحمراء لنهاية الموسم الجاري.

ودخل مدير الكرة بالنادي الأهلي في مفاوضات مع رمضان صبحي من أجل مد إعارته مع الفريق لمدة موسم جديد بنهاية الموسم الجاري من أجل استفادة الفريق فنيا من بقائه في الفترة القادمة.

وطالب مدير الكرة بالنادي الأهلي رمضان صبحي الموافقة على مد إعارته لتصل إلى موسم ونصف بعد رغبة مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي ببقاء اللاعب في الموسم المقبل بعد تألقه هذا الموسم مع القلعة الحمراء.