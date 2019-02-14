سوريا: داعش يحتفظ في "باجوز"بأطنان ذهب وملايين الدولارات

قال المرصد السوري، نقلاً عن مصادر وصفها بـ "الموثوقة"، إن داعش يحتفظ في جيبه الأخير في منطقة باجوز بريف دير الزور السورية، بأكثر من 40 طناً من الذهب وملايين الدولارات التي جمعها من كافة مناطق سيطرته السابقة.

وأكد المرصد، أن داعش جمع في المنطقة الأخيرة التي يتحصن فيها قادة التنظيم وآخر مقاتليه، نحو 40 طناً من الذهب وعشرات ملايين الدولارات.

وقالت المصادر حسب المرصد، إن "كميات ضخمة من الذهب نقلها داعش من مناطق سيطرته السابقة وحتى من تركيا عبر وسطاء أتراك وقادة في التنظيم، على صلات وثيقة بالسلطات التركية ومخابراتها، إلى مناطق سيطرة داعش".

وسيطرت قوات سوريا الديموقراطية على بلدة الباغوز، شرق نهر الفرات، في ريف دير الزور بعد اشتباكات مع مسلحي داعش الذين يخوضون معاركهم الشرسة الأخيرة في آخر كيلومترٍ مربع تحصنوا به، في وجه القوات المهاجمة.

وفي الوقت الذي يستميت فيه ما تبقى من التنظيم في الدفاع عن مربعه الأخير، يعمل التحالف والقوات الكردية والعربية المتحالفة في قسد، على إجبار المسلحين على الاستسلام، وتسليم الذهب والأموال أيضاً.