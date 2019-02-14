وقالت المصادر حسب المرصد، إن "كميات ضخمة من الذهب نقلها داعش من مناطق سيطرته السابقة وحتى من تركيا عبر وسطاء أتراك وقادة في التنظيم، على صلات وثيقة بالسلطات التركية ومخابراتها، إلى مناطق سيطرة داعش".
وسيطرت قوات سوريا الديموقراطية على بلدة الباغوز، شرق نهر الفرات، في ريف دير الزور بعد اشتباكات مع مسلحي داعش الذين يخوضون معاركهم الشرسة الأخيرة في آخر كيلومترٍ مربع تحصنوا به، في وجه القوات المهاجمة.
وفي الوقت الذي يستميت فيه ما تبقى من التنظيم في الدفاع عن مربعه الأخير، يعمل التحالف والقوات الكردية والعربية المتحالفة في قسد، على إجبار المسلحين على الاستسلام، وتسليم الذهب والأموال أيضاً.
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا: داعش يحتفظ في "باجوز"بأطنان ذهب وملايين الدولارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.