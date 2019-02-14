نفذوا وقفة احتجاجية داخل المؤسسة.. بنك الخرطوم يوقف مجموعة من الموظفين عن العمل

الخرطوم: باج نيوز

علم باج نيوز أن بنك الخرطوم قرر إيقاف بعض الموظفين العاملين لديه بدون أجر اعتباراً من اليوم حتى إشعار آخر وذلك بعد تنفيذهم لوقفه احتجاجية داخل البنك تضامناً مع دعوات التظاهر في الخرطوم اليوم ( الخميس).

ويتراوح عدد الموظفين الموقوفين نحو 30 موظفاً.

وبرر منشور صادر من البنك عملية الإيقاف بمخالفة الموظفين لعدد من اللوائح الخاصة بالبنك بينها التحدث باسم البنك و الإتيان بسلوك يمس سمعة البنك دون موافقة مكتوبة من إدارته إضافة لتجول الموظفين وتواجدهم فى غير مكان عملهم أثناء ساعات العمل بدون إذن الرئيس المباشر ومخالفة نصوص عقد العمل فضلاً عن مخالفة شروط الخدمة و قيم البنك الخاصة بالمهنية والالتزام .

وكان العاملون في شركة دال نفذوا وقفة احتجاجية أمس أمام مقر عملهم، نادوا فيها عبر لافتات بالحرية والسلام والعدالة والثروة.

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