المدارية :المدارية أجاز مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة الاستاذ معتز موسى رئيس مجلس الوزراء القومي تقرير موقف الاستعدادات لإجراء امتحانات الشهادة السودانية التي سنعقد في الثاني من مارس القادم والذي قدمته وزير التربية والتعليم الأستاذة مشاعر الدولب.وأشاد مجلس الوزراء بالمعلمين السودانيين باعتبارهم صمام أمان لنجاح إجراءات وتأمين الامتحانات، فضلا عن الإشادة بإدارة امتحانات الشهادة السودانية ولجنة تأمين الامتحانات، مؤكدا أن الشهادة السودانية ظلت مصدر فخر وإعزاز للسودان، متمنيا التوفيق والنجاح لطلاب الشهادة السودانية البالغ عددهم هذا العام 539 ألف طالب وطالبة.وأمن المجلس على ضرورة تهيئة بيئة العمل المناسبة بمراكز التصحيح والكنترول قبل وقت كاف، والإلتزام بسداد مستحقات المعلمين في المراقبة والتصحيح في الموعد المحدد.ووجه مجلس الوزراء بتصميم مركز حديث بمواصفات عالية لامتحانات السودان في المستقبل. اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع قناة المدارية

كانت هذه تفاصيل خبر الوزارة اعلنت استعدادها539الف طالب يجلسون لامتحان الشهادة في 2/مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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