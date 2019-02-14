الجنيه السوداني يسجل إنهيارًا جديدًا أمام الدولار بالسوق الموازي .. شاهد أخر الاسعار

سجل الجنيه السوداني، الخميس، هبوطًا جديداً أمام الدولار الأمريكي، بالسوق الموازية، وسط أزمة بالاقتصاد المحلي.
وقال متعاملون في السوق السوداء ، إن سعر شراء الدولار اليوم تراوحت بين 83-85 جنيها، عبر الشيكات المصرفية؛ مقابل 80 جنيها قبل يومين .
وسجل الجنيه السوداني إنخفاضًا كبيرًا في تعاملات النقد حيث أرتفع سعر صرف الدولار الى 68 جنيه، مقارنة بسعر صرف يوم امس الاربعاء 66 جنيه .
ويأتي إرتفاع العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني نتيجة إلى زيادة الطلب على النقد الأجنبي خلال الأيام الفائتة، مع استمرار أزمة شح الأوراق النقدية في السوق المحلية.
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