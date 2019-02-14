الحكومة: إجراءات قانونية للرد على دعوات العنف

أكدت الحكومة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في الرد على الدعوات المنادية بالعنف والإرهاب السياسي والفكري والتغيير بالقوة.
وقال بيان أصدرته وزارة الإعلام والاتصالات يوم الخميس بحسب وكالة السودان للأنباء إنها تابعت ما تناقلته القنوات الفضائية ووسائط الاتصال عن المؤتمر الصحفي الذي عقدته بالأمس 13-2-2019 بدار حزب الأمة القومي قيادات ما يسمى بـ(قوي إعلان الحرية والتغيير) والتي أعلنت صراحة خلال المؤتمر إنها ترفض الحوار والإصلاح ودعت إلى إسقاط النظام بكل الوسائل بما في ذلك العنف وأعلنت جاهزيتها لمرحلة العنف، وإنها تتحمل نتائج كل ما يترتب على ذلك، وجددت الوزارة إدانتها للعنف بكافة أشكاله وأن الحكومة ستظل تنتهج الحوار وسيلة وحيدة لأجل الوصول إلى استقرار البلاد .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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