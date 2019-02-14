الإمارات تدين الهجوم الإرهابي ضد قوات الأمن الهندية

وشددت على موقف الإمارات الثابت الرافض للإرهاب بأشكاله وصوره كافة وأياً كان مصدره ومنطلقاته، داعيةً إلى تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة التطرف، والإرهاب واجتثاثه من جذوره.
وأعربت الوزارة عن خالص تعازي دولة الإمارات، وصادق مواساتها لأسر الضحايا ولحكومة وشعب الهند الصديق، متمنيةً الشفاء العاجل للجرحى في هذا العمل الإرهابي الآثم.
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