بيريز يكشف الستار عن صفقات "ريال مدريد" القادمة

استقر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني على الصفقات الجديدة التي ينوي التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن بيريز استقر على 3 صفقات في الصيف المقبل وهو التعاقد مع مدافع في مركز قلب الدفاع وظهير إيسر ومهاجم.

واضاف الموقع، أن بيريز يخطط للتعاقد مع ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان ليكون مع الثنائي فاران وراموس في الموسم المقبل، كما يرغب في التعاقد مع النمساوي ألابا الظهير الإيسر لبايرن ميونيخ ليكون بديل للبرازيلي مارسيلو.

أما الصفقة الهجومية استقر بيريز على التعاقد مع نيمار عن طريق مساعدة فينسيوس جونيور وفقا للعلاقة المميزة التي تجمع بين الثنائي البرازيلي.