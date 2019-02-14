الحكومة اليمنية تعلن فتح المنفذ الجنوبي لمدينة الحديدة

أعلن الفریق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار الخاصة بمدینة الحدیدة غرب الیمن، الیوم الخمیس، إعادة فتح المنفذ الجنوبي لمدینة الحدیدة، الخاضع لسیطرتھا أمام طریق القافلات الإغاثیة والمساعدات الإنسانیة.

وأعلنت الحكومة استعدادھا لتسھیل الوصول وإخراج المواد الغذائیة من أماكن سیطرتھا باتجاه الطریق الساحلي، في حال استمرت ميليشيا الحوثي برفض فتح الممرات الإنسانیة التي تقع تحت سیطرتھا.

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