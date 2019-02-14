اليونايتد يهدد ريال مدريد في صفقة جديدة

دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في صراع التعاقد مع جواو فيلكس موهوب فريق بنفيكا البرتغالي لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.
ذكر موقع ديفنسا سنترال، أن مانشستر يونايتد يعد الخطر الكبير على ريال مدريد في صفقة التعاقد مع جواو فيلكس موهوب بنفيكا البرتغالي.
واشار الموقع، إلى أن ريال مدريد أعلن عن اهتمامه بالتعاقد مع الموهوب الصغير صاحب الـ19 عاما ضمن خطط الرئيس فلورنتينو بيريز لضمان مستقبل الفريق.
وهدد مانشستر يونايتد نظيره ريال مدريد بتجهيز عرضاَ ضخماً للتعاقد مع اللاعب والذي يعد واحد من اللاعبين الذين ينتظرهم مستقبل قو
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