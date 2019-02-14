عاجل.. يويفا يحقق في واقعة راموس

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية ، قرر الأتحاد الأوروبي لكرة القدم ، فتح تحقيقات تأديبية في التعليقات التي أدلي بها قائد ريال مدريد سيرجيو راموس حول تعمده الحصول على البطاقة الصفراء ضد أياكس للغياب عن مباراة الإياب ، من أجل بدء ربع النهائي بسجل خالي من البطاقات.
المعلومات المتعلقة بهذا التحقيق ستكون متاحة في الوقت المناسب ، كما يقول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وستتم دراسة حالة راموس في 28 فبراير المقبل من قبل هيئة الرقابة والأخلاق والانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
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