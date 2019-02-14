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عاجل.. يويفا يحقق في واقعة راموس

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فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بالفعل ملفًا بخصوص قضية سيرجيو راموس قائد ومدافع بشأن تعمد الحصول على البطاقة الصفراء بالأمس ضد أياكس أمستردام الهولندي.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية ، قرر الأتحاد الأوروبي لكرة القدم ، فتح تحقيقات تأديبية في التعليقات التي أدلي بها قائد ريال مدريد سيرجيو راموس حول تعمده الحصول على البطاقة الصفراء ضد أياكس للغياب عن مباراة الإياب ، من أجل بدء ربع النهائي بسجل خالي من البطاقات.

وقال اليويفا في بيانه الرسمي: تم الشروع في إجراء تحقيق تأديبي استناداً إلى المادة 31 (3) من اللوائح التأديبية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتعليقات لاعب ريال مدريد سيرجيو راموس في مباراة أياكس.

المعلومات المتعلقة بهذا التحقيق ستكون متاحة في الوقت المناسب ، كما يقول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وستتم دراسة حالة راموس في 28 فبراير المقبل من قبل هيئة الرقابة والأخلاق والانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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