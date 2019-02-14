لاصوت يعلو فوق صوت المعركة.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*صوت المعركة لن يخمده سوط

*لانه دوي يهدف للفكاك ويرنو للتأهل

*يختلج الامر في الوطن المريخ ويختلط بصوت التحدي وسياط الفارغة التي تشغل جند الله عن معركتهم الرئيسة

*نريد لكل الاصوات ان ترتفع مناضلة لاجل تأهل ننشده وينشده الوطن الكيان

*نريد للعالم كله ان يندهش من القوة الشعبية التي نتمتع بها

*فنحن شعب المريخ

*جند الوطن

*ان اختلفنا علي القادة

*فلن نختلف علي الوطن

*يبقي السبت كلنا

*من عصرا بدري

*نزحف

*نصنع من السبت يوما الزحف الاكبر

*نعلن تأهلنا قبل ان تبدأ المباراة

*لن اقل قبل ان تبدأ المعركة

*لان المعركة قد بدأت فعلا منذ موافقتنا علي المشاركة بالبطولة

*خضنا المعركة بقلة من جنود سلاح المدرجات

*وانتصرنا رغم ذلك بفضل سلاح المدرعات ناس صلاح نمر

*وسلاح المشاة بقيادة ملك البيادة ضياء وحكمداري الطوابير ود الرشيد والتكت وسومانا المشي وما جانا

*انتصرنا لاننا استخدمنا سلاح المهارة بقيادة الملازم التش

*وسلاح الجو بقيادة الفريق عقرب واللواء ميدو والعقيد تيري

*يبقي فاضل لينا فقط اشراك سلاح المدرجات الفتاك

*وانا متأكد

*اذا فعلنا سلاح المدرجات حتما سنتأهل من الدقيقة اتنين

*وسنحافظ علي ذلك التأهل حتي الدقيقة تسعين

*ياشفوت

*مامجبورين

*بل مختارين لازم تجوا

*فالمدرجات تشتاق اليكم حد الشوق

*المهم

*قلعة البطولات تلبس حلة الزفاف الانيقة

*لله دركم يا اهل مبادرة جار النبي

*والتي استلمت بالامس دعم الريس الوالي

*تعبيرا علي كبرياء امة

*واعلانا للتكاتف والالتفاف حول الكيان مهما كانت حدة خلاف الرأي واختلاف الرؤي

*كنت اتوقع بصمة القطب علي الفادني علي صفحات المبادرة

*ولكني علمت بانهم اتصلوا به

*لكن تلفونو مقفول

*افتح تلفونك يازول

*وورينا فنونك للمبادرة

*نوش وبصري وسامي واركان حربهم

*وقائدهم المفدي اللواء مأمون الطاهر

*اولئك هم قادة كتائب دكتور جار النبي

*التحية لهم جميعا

*ولدكتورنا جار النبي خادم عموم جمهورية المريخ

*وسيبشرنا جار النبي قريبا بتحقق حلمه الكبير

*وهو اقامة الوحدة الطبية بنادي المريخ

*ذلك الحلم الذي داعب وجدان جار النبي ربع قرن من الزمان

*التحية لكل بصمة حب وضعت نفسها علي صفحات المبادرة

*المهم

*امس الجماعة عملوا شنو مع الفريق الزامبي

*غايتو فريق اسمو شنو كده ماعارف كان قد خسر مباراته الاولي امام زيسكو

*لذا تبقي كورة الكسكتاب صعبه

*لانو فريق اسمو شنو كده ده لو خسر نقطة موقفو ببقي حرج

*يعني اسمو شنو كده لازم يغلب اخواننا المعانا

*والحبيب روشا قال

*هدفهم الستة نقاط من زامبيا

*اها الهدف ماشي كيف؟

*لكن فريق يخسر في كوستي

*الله واعلم يكسب في زامبيا

*اسمو شنو كده ده فريق ماهين

*عيبو عدم التركيز قرب المرمي

*لكن قالوا فريق اسمو شنو كده ماعارف

* زول قدام عندهم زول برضك اسمو شنو كده ماعارف

*قالوا الزول ده اقوانو كلها حاسمة

*امسكوا قوي يا روشا

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*كان شفت يا والينا

*قالوا القديمة

*الاهمال برميها فينا

*وطولنا ماصناها يا والينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال اهمالكم لصيانة بيوتكم خلاها آيلة للسقوط وبي تعنتكم ده حاتسقط بس

والي لقاء

سلك