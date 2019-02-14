الزكاة تُطلق مشروعات للفقراء في وسط دارفور

قال الأمين العام لديوان الزكاة، محمد عبدالرازق، إن تكلفة مشروعات “أيادي الخير”، الوثبة الثانية التي تم تنفيذها بوسط دارفور، وصلت لنحو “680.3” مليون جنيه واستفاد منها أكثر من 4 آلاف أسرة تشمل ثلاثة محاور صرف رأسي وأفقي وخدمي.

ووعد عبدالرازق خلال تدشين المشروعات بحضور مساعد رئيس الجمهورية، فيصل حسن إبراهيم، بتوفير الرعاية والمتابعة المستمرة للمشرعات التي ملكت للأسر، حتى تحقق النجاح وتسهم في إخراج هذه الأسر من الفقر إلى الإنتاج والكفاية وزيادة الإنتاج والإنتاجية.

وأوضح أن الديوان حقق جباية كلية خلال العام الماضي بلغت 7 مليارات جنيه، بنسبة أداء 200% ما مكن الديوان من تمليك أكثر من 35 ألف أسرة مشروعات تتناسب وطبيعة كل ولاية.

هذا وقد امتدح مساعد رئيس الجمهورية، فيصل حسن إبراهيم، الدور الكبير الذي يضطلع به ديوان الزكاة الاتحادي وبالولايات، من خلال تمليك المشروعات الإنتاجية، مشيراً إلى مشروعات محليتي “قولو وزالنجي”.

وفي السياق طالب والي وسط دارفور، محمد أحمد جاد السيد، ديوان الزكاة بالمركز، بالإسهام في إدخال الأسر الفقيرة من قرى العودة الطوعية في مظلة التأمين الصحي،

وقال نستهدف إدخال عدد 30 ألف أسرة فقيرة مظلة التأمين الصحي.