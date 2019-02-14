مفاجآت في تشكيلة أرسنال أمام باتي بوريسوف

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة باتي بوريسوف مساء اليوم في الدوري الأوروبي. جاءت تشكيلة أرسنال كالتالي: حراسة المرمي: تشيك خط الدفاع: مونريال، كوسيليني، موستافي خط الوسط: كولاسيناك، تشاكا، جندوزي، مايتلاند خط الهجوم: أيوبي، لاكازيتي، مختاريان

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