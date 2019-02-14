كورتوا ينصح هازارد بالإنتقال لريال مدريد

تحدث الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا، لاعب ريال مدريد الإسباني، عن انتقال مواطنه إيدين هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي للنادي الملكي.

وقال كورتوا في تصريحات صحفية: "سيكون الأمر جميلاً، لكن بالطبع لا أستطيع أن أقول الكثير عنه، إيدين لاعب كبير وايضاً هو صديقي، إذا جاء إلى هنا، سيكون أمراً عظيماً، لكنه يجب عليه ان يتخذ قراره".

ويرتبط اسم البلجيكي هازارد بصورة ملحوطة بالانتقال للنادي الملكي، حيث صرح اللاعب برغبته أكر من مرة، بأنه يريد ارتداء قميص اللوس بلانكوس.