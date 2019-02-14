بسبب البطاقات .. الهلال يفقد أهم عناصره في موقعة زيسكو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

لن يتمكن التونسي إراد الزعفوري، المدير الفني لفريق الهلال من إستدعاء مدافعه النيجيري إيمانويل في المباراة المقبلة، التي يحل من خلالها الأزرق ضيفاً على زيسكو الزامبي في الرابع والعشرين من مجموعات الكونفدرالية .

وذلك وبحسب صحيفة قوون بسبب حصول النيجيري على إنذار أخر في مواجهة فريقه ناكانا الزامبي أمس، وهو ما يعني إيقافه مباراة تنافسية وسيعمل الجهاز الفني للأزرق على تجهيز بديل إيمانويل وستتم المفاضلة بين المدافعين عمار الدمازين وحسين الجريف .