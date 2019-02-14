شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : توصل التونسي يامن الزلفاني المدير الفني للمريخ في مران الفريق أمس للتشكيل الأساسي حسب صحيفة الصدى، الذي يرغب في الاعتماد عليه في مباراة السبت أمام المولودية، وجاءت توليفته بعيداً عن المفاجآت وضمت كل من أبو عشرين في حراسة المرمى، أمير كمال، صلاح نمر، أحمد آدم، بيبو، حمزة داوود في خط الدفاع، ضياء الدين محجوب، التكت، رمضان عجب ومحمد الرشيد في الوسط، بكري المدينة ومحمد عبد الرحمن في المقدمة الهجومية.

كانت هذه تفاصيل خبر الزلفاني يختار تشكيلته للمولودية ويدفع بمثلث الرعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.