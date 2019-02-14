هاشتاق الحب وعيدو.. بقلم هناء إبراهيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: }الحب أجمل أنباءٍ من الخبزِ.. وأنت إن وجدت الحب لن تكون بحاجة لهداياه واحتفالاته..

والله جد..

}دماء الشهداء والجرحى هذا العام قد تجعل أهل الفلنتاين يبحثون عن لون آخر..

هدايا بلون مختلف..

….

}قالوا:

من لا يراك ربيعه .. لا تقطف له زهرة عمرك

….

}قيل لو كنت لوحدك ما استطاع أحد هزيمتك

إنما يهزم المرء بالأشياء التي يحبها..

….

}قالوا المرأة عندما تشتاق

لا تختلق حديثاً

وإنما تختلق مشكلة

والمشكلة ذاتها مشكلة عجيبة غريبة

مشكلة معاقة شكلاً ومضموناً

والله جد..

…..

}لو ما عندك قدرة تسعد زول على الأقل ما تنكد عليهو..

}لا يمكنك أن ترى حقيقة الأشخاص وأنت متورط معهم بمشاعرك.. أبتعد قليلاً لترى بوضوح..

والله جد..

}إني رحلتُ إلى عينيك أطلبها

إما الممات وإما العودُ منتصرا

كل القصائد من عينيك أقبسها

ما كنت دونهما في الشعر مقتدرا

صارت عيونك ألحاناً لأغنيتي

والقلبُ صار لألحان الهوى وترا

…..

}وما عجبي موت المحبين في الهوى

ولكن بقاء العاشقين عجيبُ

و…..

القومة ليك يا وطني

لدواعٍ في بالي

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