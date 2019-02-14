السودان يعلن إنشاء محطة نووية بشراكة مع الصين

كشفت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، الأربعاء، عن شراكة مع شركة “التوليد النووي الوطنية” الصينية (حكومية)، لاستغلال “اليورانيوم”، لتوليد الطاقة النووية السلمية بالبلاد.

وقال المدير العام للهيئة- الذراع الفنية لوزارة المعادن محمد عبدالله، في تصريح نقلته وكالة السودان الأنباء (سونا)، ” نعلن اليوم، عن شراكة بين وزارتي “النفط والغاز والمعادن” و”الموارد المائية والكهرباء” بالسودان، وشركة التوليد النووي الوطنية الصينية، لاستغلال اليورانيوم.

وفي نوفمبر 2017، أعلن السودان أنه في طريقه لإنشاء محطة نووية سلمية، وأنه تم الاتفاق مع وكالة الطاقة الروسية، على خارطة طريق لبناء المحطة، خلال زيارة الرئيس عمر البشير، لموسكو آنذاك.

وكانت الحكومة السودانية أعلنت في 2010، أن احتياطي اليورانيوم في البلاد يقدر بـ1.5 مليون طن، تتركز في ولايات دارفور وجنوب كردفان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)