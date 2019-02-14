محاكمة (4) متهمين بسرقة خزانة صاحب ورشة

أوقعت محكمة جنايات الجريفات وأم دوم برئاسة القاضي فخر الدين عبد العظيم أمس، عقوبة السجن سنة والغرامة (50) ألف جنيه، وذلك في مواجهة (3) متهمين، فيما غرمت المحكمة المتهم الرابع مبلغ (10) آلاف جنيه، أدانتهم المحكمة بسرقة عملات أجنيبة ومحلية من خزنة صاحب ورشة بمنطقة حلة كوكو بشرق النيل، وألزمت المحكمة المدانين بتعويض الشاكي مبلغ (300.4) ألف جنيه للشاكى قيمة الإتلاف.

وتشير تفاصيل البلاغ بحسب صحيفة آخر لحظة إلى أن الشاكي (صاحب ورشة)، دون بلاغاً بقسم الشرطة قال فيه إن مجهولاً تمكن من الدخول إلى ورشته وقام بكسر الخزنة وسرق مبلغ (312) ألف جنيه، إضافة إلى (1000) ريال سعودي، وكثفت المباحث تحرياتها وتم القبض على المتهمين، دون لهم بلاغ تحت نص المواد (21/174) من القانون الجنائي المتعلقة بالسرقة والاشتراك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)