مساعد الرئيس: ملتزمون بحقوق العاملين بالموانئ

أكد مساعد الرئيس د. فيصل حسن إبراهيم، الخميس، التزام الدولة بحقوق العاملين بهيئة الموانئ البحرية، وأن أوضاعهم لن تتأثر جراء أي ترتيبات. وسبق أن أعلن وزير النقل حاتم السر، أنه لا تشريد للعاملين بسبب الاتفاقية مع الشركة الفلبينية للتشغيل”.

واطلع مساعد الرئيس لدى لقائه بالقصر الجمهوري والي ولاية البحر الأحمر الهادي محمد علي، على مجمل الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وموقف الخدمات بولاية البحر الأحمر.

وقال الوالي في تصريح صحفي، إن مساعد رئيس الجمهورية سيزور الولاية للوقوف على مستوى الخدمات والتنمية، بالإضافة للطواف على عدد من مناطق ولاية البحر الأحمر.

وكان وزير النقل حاتم السر، قال في تصريحات سابقة، إن الدولة آلت على نفسها ألا يضار أيٌّ من عمال هيئة الموانئ البحرية إثر الاتفاق الذي تم بين حكومة السودان والشركة الفلبينية حول إدارة وتشغيل محطة الحاويات بميناء بورتسودان.

وأفاد الوزير بحسب شبكة الشروق – خلال الزيارة التي قام بها لبورتسودان، أن الاتفاقية ستخدم السودان وستُحدث نقلة كبيرة في تطوير العمل بالميناء، مجدداً أن الحكومة التزمت بالحفاظ على حقوق العاملين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)