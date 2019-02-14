أبوفاطمة: التعدين قادر على سد فجوة الاقتصاد

أكد المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية د. محمد أبو فاطمة عبد الله “الزراع الفني لقطاع المعادن” جاهزية الهيئة مع أزرع الوزارة الأخرى، لسد فجوة الاقتصاد الوطني ورفده بالعملات الحرة، استناداً على مسئولية الوزارة عن التعاقدات مع الشركات، وتنفيذ الموازنة من خلال إنتاج الذهب بأشكاله المختلفة.

ونوه إلى أن القطاع تمكن من إنتاج 93 طناً من الذهب بما يعادل 4 مليارات دولار خلال العام 2018م مشيراً إلى أن الوزارة وأذرعها المختلفة مواجهة بتحدي استنباط الوسائل والسياسات التي تمكنها من الإحاطة بالذهب بشكل كامل وتحقيق الرقم المطلوب من مجلس الوزراء والمقدر بـ3 مليارات دولار.

وأضاف أن الهيئة حققت في العام المنصرم نسبة 152%من الربط الإيرادي المقرر كما أوفت بالتزامها تجاه وزارة المالية بنسبة 100% فضلاً عن توفير كل المعينات والمتحركات، وتجهيز المكاتب الإقليمية من مواردها الذاتية، مؤكدا منح 333 رخصة بحث عام، و20 اتفاقية امتياز، و37 رخصة بحث مطلق بالإضافة إلى 11رخصة تعدين للإنتاج خلال العام 2018م.

وأشار أبو فاطمة بحسب وكالة السودان للأنباء إلى أن الإشادة بأداء الهيئة من الجهاز التشريعي والتنفيذي تعتبر دافعاً للعاملين في الهيئة للمزيد من البحث والاستكشاف وتطوير وبناء القدرات وبناء قاعدة المعلومات التي تتيح الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية بالبلاد، واستقطاب كبريات الشركات بالإضافة إلى استكمال البنيات الأساسية مثل المختبرات المتكاملة، وإنشاء بورصة الذهب واستغلال المعادن الصناعية كالرمال البيضاء والسوداء وأحجار الزينة، فضلاً عن أنها تشكل اعترافاً بدور قطاع التعدين بواسطة المجلس الوطني ومجلس الوزراء للمساهمة في تطوير التشريعات وتذليل العقبات التي تواجه الاستثمار في القطاع، وخلق بيئة عمل جاذبة من خلال شروط خدمة مجزية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)