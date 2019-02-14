كوريا الجنوبية: انخفاض واردات الخام الإيراني 76%

أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية أن كوريا الجنوبية استوردت .941227 ألف طن من النفط الإيراني في يناير الماضي، بانخفاض 76 %على أساس سنوي، ويعادل هذا 1.7 مليون برميل يومياً، وفق حسابات رويترز.

وأشارت البيانات إلى أن خامس أكبر مشتر للخام في العالم استورد ما إجماليه 12.5 مليون طن من الخام الشهر الماضي، مقارنة مع 13.2 مليون طن قبل عام.

ومن المقرر أن تنشر مؤسسة النفط الوطنية الكورية البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام في الشهر الماضي، لاحقاً.

وتعتبر بيانات المؤسسة المعيار الذي يستند إليه القطاع في حساب واردات كوريا الجنوبية من النفط.