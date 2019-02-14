موريتانيا: استضافة جانب من المناورات الأمريكية في منطقة الساحل

ويشارك في "فلينتلوك 2019" نحو ألفي فرد من القوات الخاصة من 30 دولة أفريقية وغربية، من بينها إسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، ودول مجاورة مثل المغرب، والجزائر، ودول حزام الساحل.
وتعد "فلينتلوك" واحدة من أكبر مناورات القوات الأمريكية الخاصة على مدار العام، وتهدف بشكل رئيسي إلى تطوير القدرات العملياتية في منطقة الساحل، التي تعد إحدى أفقر مناطق العالم وأكثرها عرضة للتهديد من قبل الإرهاب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
يذكر أن عدة تنظيمات جهادية مثل "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، تنشط في منطقة الساحل، كما تُعتبر المنطقة، المكان المفضل لعصابات الهجرة، والاتجار في البشر، من أفريقيا إلى أوروبا.
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