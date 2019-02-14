الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في صعدة

حرر الجيش اليمني، اليوم الخميس، مواقع عسكرية جديدة في جبهة عاكفة بمحافظة صعدة، بعد معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وطبقاً للمصدر، أسفرت المعارك عن مصرع القيادي في جبهة الرزامي المدعو أركان مهدي الجبري، أبو حمزة.

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