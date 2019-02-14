إسرائيل تعلن حدثا هو الأول من نوعه منذ مقتل نتنياهو

حطت طائرة إسرائيلية في المطار الذي جرت فيه إحدى أهم العمليات بتاريخ الجيش الإسرائيلي، في يوليو 1976.

صرحت شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" أن رحلة شركة "سان دور" بالطائرة بوينج 777 التي استغرقت 5:15 ساعة وعلى متنها 12 من أفراد الطاقم الإسرائيلي هبطت في مطار عنتيبي في أوغندا، وفقا لموقع قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية.

فمنذ عام 1976 لم تهبط أية رحلة ركاب إسرائيلية في المطار المذكور، منذ العملية التي أطلق عليها "عملية عنتيي"، التي نجح خلالها الجيش الإسرائيلي في تحريرجميع مختطفي الرحلة 139 لشركة الطيران الفرنسية "آير فرانس".