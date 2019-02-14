تركي الفيصل يتحدث مع مراسل إسرائيلي ويقترح عليه الزواج من فتاة عربية!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في تأكيد جديد على عمق العلاقات الإسرائيلية-السعودية على الرغم من النفي المتواصل من قبل الرياض، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيس الاستخبارات السعودي السابق الأمير تركي الفيصل برفقة المراسل الدبلوماسي للقناة 13 الإسرائيلية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر الأمير السعودي وهو يتبادل الحديث مع المراسل الإسرائيلي باراك رابيد بكل أريحية وبابتسامة وضحكات لم تفارق وجهه.

وخلال الحديث الذي دار بين “الفيصل” والمراسل الإسرائيلي، طلب “الفيصل” من من “رابيد” من أن يتزوج امرأة عربية حتى يتمكن من تعلم اللغة العربية بإتقان.

كما أعرب الامير السعودي خلال الحديث عن أمله بزيارة “رابيد” في منزله بتل أبيب.

كما أشار “الفيصل” للمراسل الإسرائيلي بوجود شارع في القدس باسم الملك فيصل، مؤكدا أن هذا سيكون اول مكان سيزوره عندما يأتي لإسرائيل.

وأجرى الصحفي الإسرائيلي، باراك رابيد، مقابلة مع الفيصل و20 آخرين من المسؤولين الخليجيين البارزين في الخليج، على علم بالعلاقات الإسرائيلية بمنطقة الخليج، حسب صحيفة “ميدل إيست مونيتور”.

ورفض كثير من المسؤولين الحديث إلى الكاميرا، كما قالت القناة الـ13 الإسرائيلية.

وأكد الصحفي أن رئيس الاستخبارات السعودية السابق تحدث إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية عدة مرات، وافق على أن يتحدث إلى برنامج “أسرار الخليج”، والذي يكشف العلاقات الإسرائيلية مع السعودية والبحرين وقطر

وأذاع التلفزيون الإسرائيلي دقيقتين من المقابلة، والمخطط أن تذاع في حلقات، وأشار الفيصل إلى الموقف الإسرائيلي الفلسطيني بـ”القضية الفلسطينية أو حل النزاع” بدلا من “الصراع العربي الإسرائيلي، كما تتحدث عنه بعض الدول العربية، والمشار إليه في مبادرة السلام العربية التي صاغتها المملكة العربية السعودية.

وتكشف الحلقات عن عالم من الاقتصاد والسياسة والعلاقات العسكرية بين إسرائيل والسعودية والبحرين والإمارات.

وأضاف رابيد أن معظم الإسرائيليين لا يعرفون كثيرا عن هذه العلاقات، التي تديرها وزارة الخارجية والموساد.

وخلال الهجوم الإسرائيلي على غزة في 2014، قال الأمير تركي الفيصل، إنه يريد أن يرحب بالإسرائيليين في بيته، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يقول فيها ذلك، فقد كتب لصحيفة عبرية مقالا أخبر فيه الإسرائيليين: “أرحب بكم في بيتي بالعاصمة السعودية الرياض”.