شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وقعت وزارة النفط والغاز والمعادن اتفاقيتي امتياز للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة مع شركة “دال ماينيج” بولايتي نهر النيل والبحر الأحمر.

ووقع وزير النفط والغاز والمعادن ازهري عبدالقادر اليوم (الخميس) ممثلا للوزارة، فيما وقع عن الشركة رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات دال اسامة داؤود عبد اللطيف.

وقال وزير النفط والغاز والمعادن، إن وزارته وقعت اتفاقا مع شركة ” دال ماينيج” للاستثمار المحدودة حازت بموجبه على مربعي امتياز للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة بولايتي نهر النيل والبحر الاحمر

وأضاف الوزير ” نسأل الله ان يكون هذا التوقيع بداية لكسب وخير يعود على البلاد والشركة المستثمرة “.

كانت هذه تفاصيل خبر منح شركة “دال” إمتياز للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.