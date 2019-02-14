مقتل 10 جنود هنود وإصابة 20 آخرين بانفجار ضخم في كشمير الهندية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن مسؤولون أمنيون فى الهند، مقتل 10 جنود على الأقل وإصابة 20 آخرين في انفجار كبير وقع في كشمير الهندية.

وأكد المسؤولون إن الانفجار وقع، يوم الخميسن في بامبور على مشارف مدينة سريناجار الرئيسية في المنطقة، حسب وكالة “أسوشيتدبرس”.

وألقت الشرطة بالمسؤولية “باللوم على المتمردين الذين يقاتلون ضد الحكم الهندي في الهجوم”.

وتدّعي كل من الهند وباكستان أن إقليم كشمير يتبع سيادتها، ويقاتل الثوار السيطرة الهندية منذ عام 1989.

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