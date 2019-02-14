صورة هزت مواقع التواصل .. صراف آلي يعمل بخشبة!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تداول رواد مواقع التواصل في #مصر خلال اليومين الماضيين صورة لماكينة #صراف_آلي_تعمل_بخشبة في مدينة#دكرنس بالدقهلية شمال البلاد.

وكشفت الصورة التي التقطها مواطن يدعى محمود رمضان السعيد لماكينة صراف آلي معلق فوقها لافتة ومكتوب عليها “الماكينة بها ماس كهربائي استخدم الخشبة”.

وتبين أن الماكينة وفق ما كتب صاحب الصورة، على صفحته على “فيسبوك” تعاني من ماس كهربائي يعوق المستخدمين عن إنهاء معاملتهم والحصول على أموال، لذا قام أحدهم بوضع قطعة خشبية يمكن استخدامها خلال المعاملة منعا للإصابة بصعق كهربائي.

وقام المستخدمون بربط القطعة الخشبية بحبل في الماكينة حتى لا تسقط وتفقد، وتسهيلا على العملاء الآخرين الذين يرغبون في التعامل مع الماكينة حسب تخمينهم.

ورغم أن آخرين يقيمون في نفس المنطقة أكدوا أن الصورة قد تكون غير حقيقية ومفبركة، إلا أن صاحبها أكد صحتها، وأنه التقطها بنفسه متحديا من يكذبونه.

وأثارت الصورة ردود أفعال وتعليقات كوميدية معبرة عن خفة دم المصريين وروح الدعابة بينهم، وكان أبرزها “نمسك الخشبة منعا للحسد”، أو “تجي تقبض فلوسك، تقبض الماكينة روحك!”