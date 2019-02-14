المطربة .. (شموس) تقدم (أماسي الشوق)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

عبرت المطربة “شموس” عن سعادتها البالغة بأحدث أعمالها الغنائية التي جمعتها بالشاعر “عزالدين هلال” والملحن “أحمد المك” .

وأشارت “شموس” إلى أن الأغنية التي تحمل درجة عالية من الفرح والابتهاج بعد أن وجدت إشادات عديدة من خبراء موسيقيين وشخصيات تتذوق الفن، وأضافت بأنها تعتبر هذه الأغنية النقلة الأهم في مشوارها الإبداعي .

ومن جانبه وبحسب صحيفة المجهر، أكد ملحن الأغنية “أحمد المك” بان (أماسي الشوق) تعتبر من الأغنيات الكبيرة من حيث المفردات والألحان والجمل الموسيقية، وهي تشبه لحد كبير الأغنيات الطربية التي اعتاد على إنتاجها رواد الأغنية السودانية، تلك الأعمال الإبداعية التي كتب لها الاستمرارية والخلود.