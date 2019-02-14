وزيرالإنتاج بكسلا يتسلم الأعلاف من منظمة(الفاو)

أكد دكتور عبد الله محمد درف وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية كسلا المسؤولية الأخلاقية والقانونية التي تتحملها الولاية تجاه اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.

جاء ذلك لدى تسلمه اليوم الأعلاف ضمن برنامج سلاسل القيمة الذي نفذته منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بمنطقة ود شريفي بمحلية ريفي كسلا بحضور علي أحمد علي مدير الثروة الحيوانية بالولاية وموسى عبد الكريم المدير التنفيذي والمستر روفايل سيما مدير المنظمة بكسلا وعدد من مديري الإدارات وممثل الإدارة الأهلية والمجتمعات المستضيفة للاجئين بالمحلية.

وأشار الوزير للخبرات الكبيرة التي تمتاز بها وزارة الإنتاج في زراعة الأعلاف بمختلف أنواعها ووسائل تخزينها وحفظها مما جعل الولاية منتجاً ومسوقاً للأعلاف في العديد من الولايات، متطرقاً إلى أهمية دور التخزين في فترة الإنتاج لسد الفجوات العلفية التي ترتبط بالتغيرات المناخية، مشيداً بمشروع سلاسل القيمة ودوره في إحداث نقلة اجتماعية انعكست إيجابياً على اللاجئين والمجتمعات المستضيفة في ثمانية معسكرات بالولاية.

وأكد المدير التنفيذي للمحلية أن اختيار المستفيدين وتكوين المجتمعات تم بالتوافق بين اللجان الشعبية وكذلك اختيار موقع المخزن، مشيراً إلى استعداد المحلية للتعاون مع الشركاء كافة لضمان نجاح مشروع سلاسل القيمة وضمان استمراريته.

من جانبه أشار مدير منظمة (الفاو) إلى أن المنطقة نفذت 13 مخزناً بالولاية بتصاميم راعت التغيرات المناخية ومتطلبات التخزين الجيد للمحافظة على المخزون بكامله ومكوناته الغذائية في فترة الجفاف والفيضان، مؤكداً اهتمام المنظمة بالبنيات التحتية التي تبقى وتستمر في تقديم الخدمات إلى فترات طويلة وتعتبر إضافة حقيقية للمجتمعات المستهدفة.

وأشاد أسامة أحمد مساعد مفوضية اللاجئين ببرنامج سلاسل القيمة لدوره في تقديم الخدمات مناصفة بين اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، إضافة إلى إسهام المشروع في تمليك اللاجئين مشاريع إنتاجية تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم من غير تأثير ومشاركة في الخدمات المقدمة للمواطنين.

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