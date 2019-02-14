شاهد بالفيديو : الاحتجاجات السودانية تتواصل .. القوات الامنية تفرّق تظاهرات وسط العاصمة الخرطوم

الاناضول / فرقت الشرطة السودانية والقوات الامنية تظاهرات احتجاجية، الخميس، وسط العاصمة، استجابة لدعوة من تجمع المهنيين السودانيين وتحالفات معارضة. وأفاد شهود عيان، للأناضول، أن الشرطة فرقت بالغاز المسيل للدموع، عشرات المتظاهرين في أكثر من مكان وسط الخرطوم. لمزيد من التفاصيل ومشاهدة الفيديو اضغط هنا اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع المشهد السوداني

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