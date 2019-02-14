مباحثات سودانية أميركية لتطوير القطاع المصرفي بالسودان

كشفت المسؤول الاقتصادي بالسفارة الأميركية بالخرطوم ليي سفرينو، عن مباحثات لمسؤولين ببلادها مع الحكومة السودانية لخلق مجموعة عمل لتطوير القطاع المصرفي السوداني.

وأعربت سفرينو، الخميس، عقب استماعها إلى تنوير من مدير فرع مصرف الادخار والتنمية بالفاشر محمد دوكة أحمد، عن المشروعات والخدمات التي يقدمها فرع المصرف لمجتمع ولاية شمال دارفور، عن تقديرها لتلك الخدمات، مؤكدة استعدادها للتعاون مع البنك لإنجاح المشاريع التي من شأنها المساهمة في تطوير الاقتصاد المحلي.

وكان مدير فرع مصرف الادخار والتنمية قد أوضح في التنوير الذي قدمه لوفد السفارة الأميركية، أن فرع المصرف يعنى بتمويل المنتجين الفقراء وتطويرهم حتى يصلوا إلى مرحلة ريادة الأعمال، معدداً المشروعات التي مولها فرع المصرف منها تمويل الجمعيات الإنتاجية الزراعية والحيوانية وإجلاس الطلاب، مشيراً في ذلك إلى التعاون الجيد القائم بين العاملين بالادخار والمستفيدين.

من جانبه، أوضح مدير فرع بنك السودان المركزي بالفاشر عبدالعزيز أحمد عبدالرحمن،بحسب وكالة السودان للأنباء أن من أهداف المصارف القائمة بالولاية مساعدة المواطنين بالولاية لمعالجة آثار الحرب وتقليل نسبة البطالة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)