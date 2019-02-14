أمريكا تعلن شرطها لسحب قواتها من أفغانستان

وقال للصحفيين: "لن يكون هناك خفض من جانب واحد للقوات وسيتم تنسيقه.. لقد خرجنا من هنا أقوى وأكثر تنسيقًا." - في إشارة إلى سحب القوات الأجنبية الأخرى الموجودة على أراضي أفغانستان.
في أواخر يناير المنصرم، تعهد الرئيس الأفغاني، أشرف غني، بمحاولة إزالة جميع القوات الأجنبية من البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تم التوصل إلى اتفاق حول احتمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، خلال المحادثات الأخيرة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في قطر.
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