أكثر من 11 ألف تلميذة وتلميذاً يجلسون لامتحانات مرحلة الأساس بشرق دارفور

قرع والي ولاية شرق دارفور، أنس عمر، جرس امتحانات مرحلة الأساس بولاية شرق دارفور، بمدرسة مادبو بالضعين، وفقاً لصحيفة أخبار اليوم الصادرة اليوم الخميس في الخرطوم.

ونقلت الصحيفة، عن وزير التربية بالولاية، عمر عيسى أحمد، قوله: إن "امتحانات هذا العام تسير بخطة ثابتة وفق خطط وزارة التربية والتوجيه"، مضيفاً أنه تمت طباعة أوراق الامتحانات بمدينة الضعين.

إلى ذلك، قالت مديرة مرحلة الأساس، ستنا آدم موسى، إن عدد الجالسين لهذا العام بلغ أكثر من 11 ألف تلميذة وتلميذاً، وزعوا على 68 مركزاً بكافة محليات الولاية.