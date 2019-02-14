شهد كل من العباسية وبري و موقف جاكسون في وسط الخرطوم اليوم الخميس مظاهرات حاشدة، استجابة للدعوة التي أطلقها القوي الموقعة علي اعلان الحرية والتغير لنصرة ضحايا الحروب والانتهاكات للتظاهر من أجل إسقاط النظام.

وتزامنت مظاهرة موقف جاكسون مع مظاهرات أخرى حاشدة في منطقة وسط الخرطوم ومظاهرات بمعسكر زمزم للنازحين .



وافاد شهود بان المتظاهرون تصدو للترسانة العسكرية وشهدت حالات كر وفر بين المتظاهرين ومليشيات النظام.

كانت هذه تفاصيل خبر مظاهرات بكل من موقف جاكسون والعباسية وبري وحالات كر وفر بين المتظاهرين ومليشيات النظام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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