انقلبت الأوضاع داخل حزب المؤتمر الشعبي، أحد أكبر حلفاء الحكومة، وباتت انقلابًا بتكوين مجموعة سميت بـ”أمانة ظل”. ويشهد الحزب صراعاً مكتوماً داخل أجهزته خاصة الأمانة العام، وخلافات حادة ضربت صفوفه بقوة بعد إبداء مجموعة على رأسها عمار السجاد وحسن خليفة وكمال عمر سخطها الشديد ورفضها لأداء الأمانة العامة. وبحسب صحيفة “الإنتباهة” الصادرة اليوم فإن قيادات بالحزب شرعت فعليًا في تكوين “أمانة ظل” موازية للأمانة العامة الموجودة الآن. وأوضحت أن مجموعة السجاد وخليفة وكمال عمر أبدت امتعاضها الشديد من أداء الأمانة العامة، واتهمت الأمين العام بتغييب المؤسسات.

كانت هذه تفاصيل خبر خلافات تؤدي إلى انقلاب في حزب المؤتمر الشعبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.