مقتل مروِّج مخدرات قرب الضعين خلال ملاحقة الشرطة له

لقى متهم بترويج المخدرات مصرعه ـ الأربعاء ـ بنيران قوات من الشرطة والأمن، أثناء تنفيذ القوة لأمر قبض في مواجهته، في منزله بقرية المشروع نحو 20 كلم غرب مدينة الضعين، عاصمة ولاية شرق دارفور.

وجرى القبض على المتهم "ع، ا، ا" الشهير بقبل عام في ولاية شمال دارفور بواسطة قوة من الدعم السريع وبحيازته عدد 189 جوال حشيش محملة على أربع عربات دفع رباعي، عقب مطاردة وإطلاق نار بين الدعم السريع ومرافقيين للمتهم أسفر عن مقتل عدد من جنود الدعم السريع.